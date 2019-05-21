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إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعافه، والسلطة الفلسطينية تقول إن أحداً لم يستشِرها بخصوص الاجتماع المزمع عقده في البحرين.

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إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعافه

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مسؤول في منشأة نطنز النووية قوله، إن إيران رفعت مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله وذلك بعد أسبوع من توقف طهران رسمياً عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي. [رويترز]

ويسمح الاتفاق النووي لإيران بإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب ويمكنها نقل الكميات الزائدة خارج البلاد للتخزين أو البيع. وقالت إيران هذا الشهر إن الحد الأقصى للإنتاج لم يعد ملزماً عليها بعد أن قلصت التزاماتها رداً على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق. [TRTعربي]

عريقات عن مؤتمر البحرين: لم نُستشر ولم نلزم أحداً بالتفاوض عنا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه "لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة".[TRTعربي]

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الإثنين، أنه لم يتم التشاور مع حكومته بشأن المؤتمر الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران.[TRTعربي]

وبعد اجتماع مجلس الوزراء، قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لرويترز، "لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة". [رويترز]