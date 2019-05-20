سياسة
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الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جرّاء معارك طرابلس الليبية
قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، إن نزوح المدنيين الليبيين في تزايد مستمر نتيجة اشتباكات طرابلس، وقد وصل إلى أكثر من 78 ألف شخص.
الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جرّاء معارك طرابلس الليبية
عدد النازحين بسبب القتال في طرابلس تجاوز 78 ألف شخص / Reuters
20 مايو 2019

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، ارتفاع أعداد النازحين جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها إلى أكثر من 78 ألف شخص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك "يستمر نزوح المدنيين في التزايد نتيجة للاشتباكات في طرابلس وما حولها، إذ اضطُر أكثر من 78 ألف شخص، حتي الآن، إلى الفرار من منازلهم".

وأضاف "زملاؤنا في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن انقطاع إمدادات المياه إلى طرابلس".

وأوضح "وبالأمس، اقتحمت مجموعة مسلحة محطة توزيع المياه الرئيسية بطرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود العاصمة وغيرها من المدن شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزوايا، مما قد يؤثر على إمكانية حصول أكثر من مليوني شخص على المياه".

وتابع "تشهد بعض المناطق في طرابلس بالفعل انخفاضاً في ضغط المياه، ومن المتوقع أن يكون التأثير الكامل محسوساً في اليومين المقبلين ما لم يتم إعادة فتح الصمامات".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات خليفة حفتر، هجوماً للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية (صبراتة، صرمان، غريان، ترهونة) تمثل غلاف العاصمة، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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