سياسة
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إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعافه
رفعت إيران مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله، بعد أسبوع من توقف طهران رسمياً عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.
إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعافه
بعد أسبوع من توقف إيران رسمياً عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.. طهران ترفع مستوى إنتاج اليورانيوم  / Reuters
20 مايو 2019

قال مسؤول إيراني، الإثنين، إن بلاده بدأت برفع مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مسؤول في منشأة نطنز النووية قوله "القرار جاء بعد أسبوع من توقف طهران رسمياً عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي".

ويسمح الاتفاق النووي لإيران بإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب ويمكنها نقل الكميات الزائدة خارج البلاد للتخزين أو البيع.

وقالت إيران هذا الشهر إن الحد الأقصى للإنتاج لم يعد ملزماً عليها بعد أن قلصت التزاماتها رداً على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق.

والأسبوع الماضي، أبلغ مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكالة أنباء الطلبة إسنا، بأن إيران تحللت رسمياً من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وقال المسؤول إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا الأسبوع الماضي بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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