قال وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، الإثنين، إن "الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالإبادة الجماعية لن يقضي على إيران".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، ردّاً على تصريح الرئيس الأمريكي ​دونالد ترمب​ بشأن بلاده، الذي قال فيه "إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها رسمياً".

وأوضح ظريف أن ترمب "يأمل في تحقيق ما فشل فيه الإسكندر المقدوني وجنكيز خان وغيرهما عبر تحريضات الفريق ب".

ويطلق ظريف مصطلح "الفريق ب"، على كل من مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال: "الایرانیون ظلوا صامدين لألف عام فیما الغاصبون ذهبوا"، منهياً تغريدته بوسم: "لا تهدد الإيرانيين أبدا وأظهر الاحترام، سيجدي نفعًا!".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.