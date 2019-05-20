سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الجزائري يدعو إلى الإسراع بتنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات
قال رئيس أركان الجيش الجزائري إن إجراء الانتخابات الرئاسية يمكِّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عليه من مخاطر، ودعا إلى إلى الإسراع بتنصيب هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات.
الجيش الجزائري يدعو إلى الإسراع بتنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات
قايد صالح قال إن التعجيل بإجراء الانتخابات من شأنه تجنيب البلاد الفراغ الدستوري الخطير / AP
20 مايو 2019

دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين، إلى الإسراع بتنصيب هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أنّ التعجيل بإجراء انتخابات الرئاسة من شأنه تجنيب البلاد الفراغ الدستوري الخطير.

وقال صالح في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة، إن "إجراء الانتخابات الرئاسية يمكِّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، كما أنه سيضع حدّاً لمن يريد إطالة عمر الأزمة".

ودعا "الخيّرين الغيورين على سمعة بلادهم بين الأمم إلى الالتفاف حول هذا المسعى المصيري لمستقبل البلاد".

وتُعَدّ هذه التصريحات تجديداً لموقف سابق للجيش بضرورة تنظيم انتخابات لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أقرب وقت دون التطرق إلى اقتراع الرابع من يوليو القادم الذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ويرفضه الشارع.

ومنتصف ليلة الإثنين تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.

وتقول وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح تجاوز 80، غير أن القائمة المنشورة أظهرت أن غالبيتهم شخصيات غير معروفة.

من جهة أخرى أكّد الفريق قايد صالح أن "الخطوة الأساسية تتمثل في التعجيل بتنصيب وتشكيل لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات باعتبارها الضمانة القانونية لحماية صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات".

وتابع "ننتظر في هذا السياق التعجيل بوضع الأطر القانونية لتشكيلها"، وهي دعوة مباشرة للحكومة من أجل إصدار مشروع قانون يحدّد تركيبة وطريقة عمل هذه الهيئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us