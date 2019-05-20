حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الإثنين، من نهاية العراق حال نشوب الحرب بين إيران وأمريكا، رافضاً زج بلاده في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع.

وقال الصدر في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في تويتر، إن "الحرب بين إيران وأمريكا ستكون نهاية للعراق، وأي طرف يزج العراق في الحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي".

وأضاف "لست مع الحرب بين إيران وأمريكا، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي".

وتابع الصدر "نحن بحاجة إلى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاماً".

وسقط، مساء الأحد، صاروخ من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وأفادت وسائل إعلام بأن الصاروخ سقط في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة، وعلى إثرها سُمع دوي صفارات إنذار صادرة عنها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن إطلاق الصاروخ، أو مدى الأضرار التي ألحقها بالمنطقة التي سقط فيها.