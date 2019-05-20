بحث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ونظيره القطري تميم بن حمد، الأحد، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالكويت، في إطار زيارة قصيرة هي الثانية لأمير قطر إلى الكويت العام الجاري، حسب وكالتي الأنباء الكويتية والقطرية.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية، واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، دون أن تذكر الوكالتان تفاصيل اللقاء.

وأشارت الوكالة القطرية إلى أن الأمير تميم بن حمد سيختتم زيارته للكويت، اليوم، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في قطر، في لقاء سيتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد شهر رمضان الجاري، خطة سلام تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن" يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل توتر تشهده منطقة الخليج، عقب التلويح بالتصعيد العسكري من قِبل الولايات المتحدة ضد إيران، وإرسال حاملة الطائرات الأضخم في العالم للخليج.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين؛ لبحث "هجوم جماعة الحوثي المدعومة من إيران على سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطيتين بالمملكة".