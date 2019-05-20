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أردوغان يقول في الذكرى المئوية لحرب الاستقلال إنهم يحبطون كل يوم مؤامرات تُحاك ضد تركيا في الداخل والخارج، ومقتل 3 مدنيين في قصف للنظام السوري استهدف مناطق خفض التصعيد.

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أردوغان في مئوية حرب الاستقلال: نحبط كل يوم مؤامرات ضد تركيا في الداخل والخارج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنهم يحبطون كل يوم مؤامرات تُحاك ضد تركيا في الداخل والخارج، ويجددون عزمهم من أجل مستقبل أقوى. [الأناضول]

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في ولاية صامسون شمالي تركيا، في مراسم إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وعيد الشباب والرياضة، والذكرى المئوية لانطلاق حرب الاستقلال الوطني بتركيا. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان "مثلما بدأ المناضل مصطفى كمال نضاله في 19 مايو، مؤمناً بالحق (الله) والشعب فقط دون أن يلتفت إلى أولئك الذين خضعوا للاحتلال وكانوا يرون الخلاص في الانتداب، فإننا نسير اليوم على خطاه". [الأناضول]

مقتل 3 مدنيين في قصف للنظام السوري استهدف مناطق خفض التصعيد

لقي ثلاثة مدنيين، الأحد، مصرعهم جرّاء هجمات شنتها قوات النظام السوري وداعميه على مناطق مختلفة داخل حدود مناطق خفض التصعيد، شمال غربي البلاد، حسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء). [الأناضول]

وأوضحت المصادر أن الهجمات البرية والجوية المكثفة من قبل النظام وداعميه طالت قرى مغر الحمام والشارة التابعة لمدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، وقرى جب سليمان والزكاة وكفرنبل بمحافظة حماة. [الأناضول]

وأدى قصف النظام وحلفائه، المستمر منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، على مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب وجوارها، إلى مقتل 155 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 410 آخرين. [TRT عربي]