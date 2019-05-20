سياسة
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ترمب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها رسمياً
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران بأنها "إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها رسمياً"، في تهديد يعتبر الأخطر منذ تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن التي حشدت قواتها في المنطقة.
ترمب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها رسمياً
ترمب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون تلك نهايتها رسميا.. لا تهددوا أمريكا مجددا / AP
20 مايو 2019

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران بأنها "إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها رسمياً"، في تهديد يعتبر الأخطر منذ تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن التي حشدت قواتها في المنطقة.

وكتب ترمب، عبر حسابه على موقع تويتر، الأحد، "إذا أرادت إيران الحرب فستكون تلك نهايتها رسمياً.. لا تهددوا أمريكا مجدداً".‎

تغريدة ترمب جاءت عقب ساعات من إعلان مصادر أمنية عراقية سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وفي وقت سابق الأحد، قال القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء حسین سلامي، "إننا لا نسعى وراء الحرب لكننا على استعداد تام لها"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

ويأتي ذلك بعد يوم من توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة 30 مايو/ أيار الجاري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن ذلك "يأتي في ظل هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالمملكة".

ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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