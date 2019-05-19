سياسة
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البحرية الأمريكية تعلن إنهاء مناورات في بحر العرب
أصدر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، الأحد، بياناً أعلن فيه إتمام مناورات بحرية مشتركة في بحر العرب، شاركت فيها حاملة طائرات أرسلتها الولايات المتحدة مؤخراً إلى منطقة الخليج، لمواجهة "تهديدات" إيرانية محتملة.
البحرية الأمريكية تعلن إنهاء مناورات في بحر العرب
البحرية الأمريكية تعلن إتمام مناورات بحرية مشتركة أجرتها في بحر العرب في سياق ارتفاع حدة التوتر مع إيران
19 مايو 2019

أعلنت البحرية الأمريكية، الأحد، إنهاءها مناورات بحرية في بحر العرب بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخراً إلى منطقة الخليج، لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لنكولن الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين أجرت عمليات مشتركة يومي الجمعة والسبت.

وأوضح في بيان نشره على حسابه في موقع فيسبوك، أن تلك العمليات تبرز قدرة البحرية الأمريكية على تعبئة الأصول بسرعة وتجميع مختلف المنصات مع مجموعة متنوعة من القدرات التشغيلية.

وأعلن المصدر نفسه، في وقت سابق من الأحد، أن الدول الخليجية بدأت تسيير "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بمنطقة الخليج اعتباراً من السبت.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرياض، الإثنين، تعرّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، إصدار وزارة الخارجية الإماراتية بياناً قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية، من جنسيات مختلفة لم تحددها، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ويشارك خبراء أمريكيون في عمليات التحقيق حول الحادث. وذكرت صحف أمريكية أن التحليل الأولي يشير إلى أن إيرانيين أو جماعات مدعومة من إيران تقف وراء استهداف السفن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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