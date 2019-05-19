سياسة
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أردوغان في مئوية حرب الاستقلال: نحبط يومياً مؤامرة ضد تركيا بالداخل والخارج
أكّد الرئيس التركي أن بلاده تشهد في الفترة الأخيرة تغيرات في سعر الصرف، وأنواعاً من الحظر الاقتصادي الخفيّ، مشيراً إلى أن أنقرة تعرف جيداً المؤامرة الكامنة وراء كل هذه الأزمات.
أردوغان في مئوية حرب الاستقلال: نحبط يومياً مؤامرة ضد تركيا بالداخل والخارج
أردوغان: قادرون على وقف الألاعيب الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا / AA
19 مايو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "كل يوم نحبط مؤامرة ضد بلادنا في الداخل والخارج، ونجدد عزمنا من أجل مستقبل أقوى".

جاء ذلك خلال خلال كلمته الأحد، في مراسم إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وعيد الشباب والرياضة، في الذكرى المئوية لانطلاق حرب الاستقلال الوطني بتركيا.

وأضاف أردوغان "مثلما بدأ المناضل مصطفى كمال نضاله في 19 مايو/أيار، مؤمناً بالحق والشعب فقط دون أن يلتفت إلى أولئك الذين خضعوا للاحتلال وكانوا يرون الخلاص في الانتداب، فإننا نسير اليوم على خطاه".

وأشار إلى أن تركيا تشهد في الفترة الأخيرة تغيرات في سعر الصرف، وأنواعاً من الحظر الاقتصادي الخفي، والتهديد بعقوبات، قائلاً "قد تبدو هذه تطورات تلقائية طبيعية، ولكننا نعرف جيداً المؤامرة الكامنة وراءها".

جدير بالذكر أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 مايو/أيار من كل عام، بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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