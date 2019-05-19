سياسة
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النظام السوري يستهدف حقول القمح في مناطق خفض التصعيد
أفادت مصادر سورية محلية بأن قوات النظام السوري استهدفت، السبت، حقولاً بقرى تل هواش والزكاة والصهرية والهبيط بريف محافظة حماة.
النظام السوري يستهدف حقول القمح في مناطق خفض التصعيد
قوات النظام السوري تقصف حقول قمح بريف حماة / AP
19 مايو 2019

استهدفت قوات النظام السوري، مزارع السكان القاطنين في الأقسام المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول إن النظام السوري والقوات الداعمة له قصفت، السبت، حقولاً بقرى تل هواش والزكاة والصهرية والهبيط بريف محافظة حماة.

وتحاول فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بمساعدة سكان المنطقة، إخماد الحرائق الناجمة عن القصف.

وأدى قصف النظام وحلفائه، المتواصل منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب وجوارها إلى مقتل 151 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 405 آخرين.

وتشُنّ قوات النظام وحلفائه من الروس والمجموعات التابعة لإيران هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامناً مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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