انفجرت عبوة ناسفة، الأحد، بالتزامن مع مرور حافلة سياحية، بالقرب من المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بمصر غربي العاصمة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأصيب 17 شخصاً في الانفجار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وطبية مصرية، فيما قالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر طبية لم تسمها، إن 10 جرحى على الأقل أصيبوا إثر انفجار العبوة.

ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو الصحة بشأن الحادث حتى الساعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استهدف تفجير مماثل حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات غربي القاهرة، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع، كانت مخبأة في أثناء مرور الحافلة، نتج عنه مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 سياح.