قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تتراجع عن صفقة صواريخ S-400 الدفاعية الروسية.

وأكد الرئيس التركي خلال لقاء جمعه بمجموعة من الشبان في مدينة إسطنبول، السبت، أن بلاده ستتسلم مقاتلات F-35 الأمريكية، ومعداتها "عاجلاً أم آجلاً".

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، قال أردوغان إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز F-35، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريباً.

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته، بموجب اتفاق مسبق، شاركت في إطاره بتمويل تطوير المقاتلة، كما أن طيارين أتراكاً يجرون حالياً تدريبات عليها في قاعدة "لوك" الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا قررت في 2017 شراء منظومة S-400 من روسيا بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على تركيا من أجل وقف صفقة S-400 مع روسيا، واستبادلها بمنظومة باتريوت الأمريكية، إلا أن العرض قوبل بالرفض التركي.

وحاولت واشنطن عرقلة صفقة مقاتلات F-35 مع تركيا، في مسعى إلى زيادة الضغط عليها.