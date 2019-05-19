سياسة
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الجبير: إذا اختار الطرف الآخر الحرب سنرد بقوّة وحزم
اتهم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إيران، بالسعي إلى زعزة استقرار المنطقة. وقال إن بلاده مستعدة للرد بحزم على هجمات الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استهداف ناقلتي نفط سعوديتين قابلة سواحل الإمارات، واستهداف منشآت نفطية سعودية.
الجبير: إذا اختار الطرف الآخر الحرب سنرد بقوّة وحزم
الجبير قال إن بلاده ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب
19 مايو 2019

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن السعودية ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة، "لكنها مستعدة للرد بكل قوة وحزم على الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط والمنشآت الأسبوع الماضي".

وأضاف "إذا اختار الطرف الآخر الحرب فسنرد حينئذ بكل قوة وتصميم".

واتهم الجبير في مؤتمر صحفي إيران بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأضاف "النظام الإيراني لا يسعى إلى الاستقرار في المنطقة ويتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وحث المجتمع الدولي على "تحمل مسؤوليته من اتخاذ موقف حازم من إيران بوقفها عند حدها ومنعها من نشر الفوضى في العالم أجمع".

وكانت السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن ناقلتي نفط تابعتين لها تعرضتا لهجوم قبالة ساحل الإمارات في هجمات سببت أضراراً جسيمة للاثنتين، والتي كانت واحدة منهما في طريقها لتحميل نفط سعودي لنقله إلى الولايات المتحدة.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن "الهجمات التي استهدفت الناقلتين السعودتين نفذت في الساعة السادسة من صباح الأحد".

وبعد يومين من استهداف الناقلتين، تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة.

وأعلنت جماعة الحثوي اليمنية مسؤليتها عن الحادث، فيما اتهمت السعودية إيران بالوقوف من وراء الهجمات من خلال تقديم الدعم للحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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