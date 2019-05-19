سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 19 مايو/أيار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 مايو/أيار 2019
قوات الوفاق الليبية تستعد لعملية عسكرية موسعة في محيط العاصمة طرابلس / Reuters
19 مايو 2019

أهم الأحداث:

القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس، والمجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن استئناف مفاوضاته مع ممثلي الاحتجاجات الأحد.

الجديد على TRT عربي:

السودان.. ترقب لاتفاق الجيش مع المعتصمين ومخاوف من الالتفاف على المطالب

    التوتر في الخليج.. خطوات تصعيدية وتأكيدات باستبعاد خيار الحرب

      شاهد!

      افتتاح ثاني ملعب لمونديال قطر 2022

      قوات "الوفاق الوطني" الليبية تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس

      أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، أن الإعداد جار لعملية موسعة، للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس وبسط الأمن في ربوع ليبيا. [الأناضول]

      جاء ذلك في بيان مقتضب على فيسبوك، نشرته عملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، لصد هجوم حفتر على العاصمة. [الأناضول]

      وأوضح البيان أن "حكومة الوفاق الوطني تمد قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية"، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر العتاد العسكري. [رويترز]

      استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وممثلي الاحتجاجات في السودان

      أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، استئناف مفاوضاته مع قادة الاحتجاج الأحد، وأشار بيان أصدره المجلس إلى "استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً الأحد... بالقصر الجمهوري". [وكالة الصحافة الفرنسية]

      وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدماً مهماً الإثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش. [وكالة الصحافة الفرنسية]

      وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان قرر، الأربعاء، تعليق المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبراً أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة ودعا الى إزالتها. [وكالة الصحافة الفرنسية]

      مصدر:TRT عربي
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us