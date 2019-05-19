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القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس، والمجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن استئناف مفاوضاته مع ممثلي الاحتجاجات الأحد.

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قوات "الوفاق الوطني" الليبية تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، أن الإعداد جار لعملية موسعة، للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس وبسط الأمن في ربوع ليبيا. [الأناضول]

جاء ذلك في بيان مقتضب على فيسبوك، نشرته عملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، لصد هجوم حفتر على العاصمة. [الأناضول]

وأوضح البيان أن "حكومة الوفاق الوطني تمد قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية"، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر العتاد العسكري. [رويترز]

استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وممثلي الاحتجاجات في السودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، استئناف مفاوضاته مع قادة الاحتجاج الأحد، وأشار بيان أصدره المجلس إلى "استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً الأحد... بالقصر الجمهوري". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدماً مهماً الإثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان قرر، الأربعاء، تعليق المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبراً أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة ودعا الى إزالتها. [وكالة الصحافة الفرنسية]