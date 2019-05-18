قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته حققت نتيجة مذهلة في الانتخابات العامة، التي أجريت السبت، مما يؤهلها للاحتفاظ بموقعها على نحو لم يكن متوقعاً.

وأضاف موريسون أنه يهدي النصر للأستراليين الذين ساندوه، قائلاً أمام حشد كبير من أنصاره المنتمين لحزب الأحرار "لطالما آمنت بالمعجزات".

وأصبحت الحكومة الائتلافية على وشك الفوز بالانتخابات العامة بعد إحصاء أكثر من نصف الأصوات، إلا أنه من غير الواضح إن كانت تلك النسبة ستؤمن لها أغلبية واضحة.

وتتناقض تلك النتائج مع استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع وتوقعت فوز حزب العمال المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في أستراليا 16 مليوناً و424 ألفاً و248، فيما تنافس المرشحون على 150 مقعداً في مجلس النواب و40 مقعداً من أصل 76 في مجلس الشيوخ.

وشهدت البلاد حملة انتخابية عنيفة، تعرض خلالها مرشحون لاعتداءات، وانسحب آخرون بعد هجمات عنصرية أو تمييزية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهيمن الانقسام بين اليمين واليسار على اللعبة السياسية الأسترالية باستمرار، لكن قادمين جدداً ظهروا على الساحة بينهم شعبويون ومرشحون يمينيون قوميون.