سياسة
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رئيس الوزراء الأسترالي يفوز بالانتخابات العامة ويعتبر النتيجة "معجزة"
على نحو غير متوقع، فاز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في الانتخابات العامة التي أجريت السبت، بما يتناقض مع استطلاعات الرأي التي أشارت في وقت سابق إلى احتمالية فوز حزب العمال المعارض.
رئيس الوزراء الأسترالي يفوز بالانتخابات العامة ويعتبر النتيجة "معجزة"
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته حققت نتيجة مذهلة في الانتخابات العامة / AFP
18 مايو 2019

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته حققت نتيجة مذهلة في الانتخابات العامة، التي أجريت السبت، مما يؤهلها للاحتفاظ بموقعها على نحو لم يكن متوقعاً.

وأضاف موريسون أنه يهدي النصر للأستراليين الذين ساندوه، قائلاً أمام حشد كبير من أنصاره المنتمين لحزب الأحرار "لطالما آمنت بالمعجزات".

وأصبحت الحكومة الائتلافية على وشك الفوز بالانتخابات العامة بعد إحصاء أكثر من نصف الأصوات، إلا أنه من غير الواضح إن كانت تلك النسبة ستؤمن لها أغلبية واضحة.

وتتناقض تلك النتائج مع استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع وتوقعت فوز حزب العمال المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في أستراليا 16 مليوناً و424 ألفاً و248، فيما تنافس المرشحون على 150 مقعداً في مجلس النواب و40 مقعداً من أصل 76 في مجلس الشيوخ.

وشهدت البلاد حملة انتخابية عنيفة، تعرض خلالها مرشحون لاعتداءات، وانسحب آخرون بعد هجمات عنصرية أو تمييزية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهيمن الانقسام بين اليمين واليسار على اللعبة السياسية الأسترالية باستمرار، لكن قادمين جدداً ظهروا على الساحة بينهم شعبويون ومرشحون يمينيون قوميون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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