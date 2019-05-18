سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تواصل مناورات "ذئب البحر" لليوم السادس
شملت تدريبات اليوم السادس لمناورات ذئب البحر 2019 العسكرية، عمليات إرسال قوات بحث وإنقاذ إلى بلد ما في حالات وقوع زلازل قوية، وتشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات الجارية بشكل فعلي.
تركيا تواصل مناورات "ذئب البحر" لليوم السادس
تشارك في مناورات ذئب البحر 131 سفينة و57 طائرة حربية و33 مروحية / AA
18 مايو 2019

أجرت القوات المسلحة التركية تدريبات متنوعة في اليوم السادس لمناورات ذئب البحر 2019، التي تعدّ الكبرى من نوعها في تاريخ الجمهورية، وتجري بشكل متزامن في ثلاثة بحار.

وتشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات الجارية بشكل فعلي، للمرة الأولى، في البحر الأسود وبحر إيجه وشرق المتوسط، بمشاركة 131 سفينة، و57 طائرة حربية، و33 مروحية.

وشملت تدريبات اليوم السادس للمناورات العسكرية التي تجري تحت إشراف قائد القوات البحرية عدنان أوزبال، عمليات إرسال قوات بحث وإنقاذ إلى بلد ما في حالات وقوع زلازل قوية.

وتجري مناورات ذئب البحر على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، استناداً إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.

وتهدف المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية.

ومن المقرر أن تتمّ المناورات في 25 مايو/أيار الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us