أجرت القوات المسلحة التركية تدريبات متنوعة في اليوم السادس لمناورات ذئب البحر 2019، التي تعدّ الكبرى من نوعها في تاريخ الجمهورية، وتجري بشكل متزامن في ثلاثة بحار.

وتشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات الجارية بشكل فعلي، للمرة الأولى، في البحر الأسود وبحر إيجه وشرق المتوسط، بمشاركة 131 سفينة، و57 طائرة حربية، و33 مروحية.

وشملت تدريبات اليوم السادس للمناورات العسكرية التي تجري تحت إشراف قائد القوات البحرية عدنان أوزبال، عمليات إرسال قوات بحث وإنقاذ إلى بلد ما في حالات وقوع زلازل قوية.

وتجري مناورات ذئب البحر على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، استناداً إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.

وتهدف المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية.

ومن المقرر أن تتمّ المناورات في 25 مايو/أيار الجاري.