أظهرت إحصائيات رسمية تركية، السبت، تصدّر البلدان الآسيوية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال شهر مارس/آذار الماضي، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات الآسيوية المباشرة 460 مليون دولار.

وحسب معطيات البنك المركزي التركي، فإن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، بلغ 820 مليون دولار، خلال مارس/آذار الماضي.

وبلغت حصة البلدان الآسيوية من هذه الاستثمارات، 466 مليون دولار، تلتها الدول الأوروبية في المرتبة الثانية باستثمار بلغت قيمته 342 مليون دولار، تلاها المستثمرون الأمريكيون بقيمة 10 ملايين دولار، ثم المستثمرون الأفارقة بمليوني دولار.

وبهذا تكون نسبة استثمار الآسيويين ضمن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، 56.8%.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الأكثر استثماراً في تركيا من قبل الأجانب خلال نفس الشهر، تصدّرت قطاعات الكهرباء، والغاز، والبخار، والتكييف والتبريد.

وحلّت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثماراً في تركيا، خلال مارس، حيث بلغت استثماراتها 427 مليون دولار.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستثمار بلغ قيمته 253 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 22 مليون دولار ثم فرنسا بـ12 مليون دولار.