دعت البحرين، السبت، رعاياها في إيران والعراق إلى المغادرة فوراً وعدم السفر إليهما "في الوقت الراهن" في ظل "التهديدات والتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بياناً لوزارة الخارجية دعت فيه المنامة "مواطنيها بعدم السفر إلى إيران في الوقت الراهن، نظراً للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار".

وشددت على "ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر"، كما دعت "كافة المواطنين المتواجدين في إيران والعراق إلى المغادرة فوراً، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم".

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، حدث تلاسن بحريني عراقي إثر إصدار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بياناً طالب فيه بتنحي حكام عدة دول ذكر من بينها البحرين، مما دفع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إلى توجيه انتقادات لاذعة للزعيم العراقي الشيعي.

وفي 2 مايو/أيار الجاري، شهدت العلاقات بين البحرين وإيران توتراً بعدما قال وزير خارجية البحرين في تصريحات صحفية إنه "لن يسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز ولا حتى ليوم واحد".

ودفع ذلك التصريح متحدث الخارجية الإيرانية عباس موسوي للرد "ننصح مسؤولي البحرين هذا البلد الصغير التابع أن يعرفوا حجمهم عند إطلاقهم تهدیدات ضد من هم أكبر منهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مؤخراً، إرسال حاملة الطائرات إبراهام لنكولن وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضدّ القوات أو المصالح الأمريكية.

وتعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتا نفط سعوديتان، الأحد، لهجمات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وقالت السعودية، الثلاثاء، إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.