سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 18 مايو/أيار 2019
وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "S-400" و"F-35" / AA
18 مايو 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "S-400" و"F-35"، والحرس الثوري الإيراني يقول إن صواريخه يمكنها استهداف السفن الأمريكية في الخليج.

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الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا يمكنها استهداف السفن الأمريكية في الخليج

    قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار، الجمعة، إنّ صواريخ بلاده قادرة بسهولة على الوصول إلى السفن الأمريكية الحربية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط. [الأناضول]

    جاءت تصريحات جوكار في خضم توتر متنامٍ بين طهران وواشنطن دفع الأخيرة إلى إرسال حاملة طائرات إلى الخليج، رداً على ما أسمته "مؤامرات متعددة" صادرة عن إيران. [الأناضول]

    وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قِبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. [TRT عربي]

    أقار: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "S-400" و"F-35"

    أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ S-400، ومقاتلات F-35 الهجومية. وقال أقار خلال زيارة إلى القاعدة الرئيسية السابعة للطيران في ولاية ملاطية التركية، الجمعة، "سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ S-400 ومقاتلات F-35، ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير". [الأناضول]

    وأضاف أقار "تركيا شريك في مشروع إنتاج F-35، ودفعت حتى الآن 1.2 مليار دولار بموجب الشراكة، وأجزاء من هذه المقاتلات تصنّع في تركيا". وتابع "بعد أن طُرحت مسألة S-400 على أجندتنا، واجهنا وضعاً بأنه لايمكننا الحصول على F-35 في حال اشترينا S-400، نذكّر جميع الأطراف التي نحاورها بأن اتفاقية مشروع إنتاج F-35 لا تتضمن مادة تنص على إخراج أحد الشركاء من المشروع حال أقدم على شراء S-400". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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