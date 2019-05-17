قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مأدبة إفطار مع مخاتير الأحياء في إسطنبول إن أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية تعرضت لعملية سرقة ممنهجة.

وتابع الرئيس التركي أن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت أخطاءً كثيرة، وأضاف "نرى أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول قرار عادل".

وأضاف "تم الاعتراض على 153صندوقاً لجميع أحياء إسطنبول، وتابع "ينبغي لمخاتير الأحياء في إسطنبول شرح قرارات اللجنة العليا للانتخابات للسكان".

وأشار الرئيس التركي حول الأخطاء المُرتكبة في الانتخابات المحلية الماضية إلى أن حزب العدالة والتنمية رصد تلك الخروقات في الانتخابات عبر مندوبي الحزب.

وتابع الرئيس التركي "نحترم قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وندعو الجميع للقيام بالمثل، وأضاف "ندعم بن علي يلدريم مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول".

وكانت قد قررت السلطات في تركيا إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "مهمة لتعزيز الديمقراطية" بعد أن شاب الانتخابات الماضية "فساد منظم".

وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات بعد إعلانها على إثر ضبط مندوبيه "وقوع مخالفات" أثرت على نتيجة الانتخابات.