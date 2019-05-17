سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية تعرضت لـ"عملية سرقة ممنهجة"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مأدبة إفطار مع مخاتير إسطنبول إن أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية تعرضت لعملية سرقة ممنهجة، وأن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت أخطاءً كثيرة.
أردوغان: أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية تعرضت لـ"عملية سرقة ممنهجة"
أردوغان: نحترم قرارات اللجنة العليا للانتخابات / AA Archive
17 مايو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مأدبة إفطار مع مخاتير الأحياء في إسطنبول إن أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية تعرضت لعملية سرقة ممنهجة.

وتابع الرئيس التركي أن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت أخطاءً كثيرة، وأضاف "نرى أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول قرار عادل".

وأضاف "تم الاعتراض على 153صندوقاً لجميع أحياء إسطنبول، وتابع "ينبغي لمخاتير الأحياء في إسطنبول شرح قرارات اللجنة العليا للانتخابات للسكان".

وأشار الرئيس التركي حول الأخطاء المُرتكبة في الانتخابات المحلية الماضية إلى أن حزب العدالة والتنمية رصد تلك الخروقات في الانتخابات عبر مندوبي الحزب.

وتابع الرئيس التركي "نحترم قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وندعو الجميع للقيام بالمثل، وأضاف "ندعم بن علي يلدريم مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول".

وكانت قد قررت السلطات في تركيا إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "مهمة لتعزيز الديمقراطية" بعد أن شاب الانتخابات الماضية "فساد منظم".

وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات بعد إعلانها على إثر ضبط مندوبيه "وقوع مخالفات" أثرت على نتيجة الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us