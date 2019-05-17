سياسة
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وزير الدفاع التركي: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي S-400 وF-35
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، إن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ S-400 الدفاعية ومقاتلات F-35 الهجومية.
وزير الدفاع التركي: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي S-400 وF-35
وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ S-400 ومقاتلات F-35 / AA
17 مايو 2019

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ S-400 ومقاتلات F-35 الهجومية.

ووصل أقار، الجمعة، برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار وقائد القوات البحرية الفريق أول بحري عدنان أوزبال وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوجوك آكيوز، إلى القاعدة الرئيسية السابعة للطيران في ولاية ملاطية، في زيارة تفقدية إلى القاعدة التي من المقرر أن تنتشر فيها مقاتلات F-35.

وتبادل أطراف الحديث مع موظفي القاعدة، وتفقد الذخائر المحلية الصنع للطائرة F-4E.

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال أقار "سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ S-400 الروسية ومقاتلات F-35 الأمريكية، ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير".

وأضاف أن "تركيا شريك في مشروع إنتاج F-35، ودفعت حتى الآن 1.2 مليار دولار بموجب الشراكة، وأجزاء من هذه المقاتلات تصنّع في تركيا".

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز F-35، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريباً.

وتخطط أنقرة أيضا لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها في قاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا قررت في 2017 شراء منظومة S-400 من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع مقاتلات F-35، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد F-35 مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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