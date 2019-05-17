سياسة
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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري عاماً إضافياً
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على النظام السوري عاماً إضافياً، وتشمل القيود حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري عاماً إضافياً
يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً / Reuters
17 مايو 2019

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو/حزيران 2020 لكن اللائحة السوداء خُفِّضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، أن "الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري، وهؤلاء الذين يدعمونه نظراً إلى استمرار ممارسة القمع في حق المدنيين".

وأضاف البيان أن "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارَس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات". كما تم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تُستخدم لغايات قمع داخلي، وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة أو اعتراض اتصالات إنترنت أو اتصالات هاتفية.

وتسري عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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