سياسة
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مشروع تركي لتقوية تدريس اللغة العربية بالتعاون مع جامعة قطر
تسعى وزارة التربية والتعليم التركية بالتعاون مع جامعة قطر لتطوير مستوى تدريس اللغة العربية في تركيا وفق ثلاث مراحل لتأهيل مدرسي اللغة العربية في البلاد.
مشروع تركي لتقوية تدريس اللغة العربية بالتعاون مع جامعة قطر
المشروع يهدف إلى تقوية مدرسي اللغة العربية في جميع مهارات اللغة / AA
17 مايو 2019

أطلقت وزارة التعليم التركية مشروعاً لتأهيل مدرسين في اللغة العربية بالتعاون مع جامعة قطر.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى تدريس اللغة العربية في تركيا، وفقاً لمسؤولي الوزارة.

وأوضح المسؤولون أن المشروع سيعمل على تقوية مدرسي اللغة العربية في جميع مهارات اللغة من الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، الأولى منها في تركيا، والمرحلة الثانية في قطر، والثالثة في تركيا.

وتنظم المديرية العامة لتأهيل المدرسين وتطويرهم في وزارة التعليم التركية وجامعة أحمد يسوي، مراحل المشروع التي تتم في تركيا، في حين تتولى جامعة قطر جزء المشروع الذي سيتم في الدوحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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