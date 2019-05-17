أطلقت وزارة التعليم التركية مشروعاً لتأهيل مدرسين في اللغة العربية بالتعاون مع جامعة قطر.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى تدريس اللغة العربية في تركيا، وفقاً لمسؤولي الوزارة.

وأوضح المسؤولون أن المشروع سيعمل على تقوية مدرسي اللغة العربية في جميع مهارات اللغة من الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، الأولى منها في تركيا، والمرحلة الثانية في قطر، والثالثة في تركيا.

وتنظم المديرية العامة لتأهيل المدرسين وتطويرهم في وزارة التعليم التركية وجامعة أحمد يسوي، مراحل المشروع التي تتم في تركيا، في حين تتولى جامعة قطر جزء المشروع الذي سيتم في الدوحة.