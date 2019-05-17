قال الجيش اليمني، الجمعة، إنه حرّر مدينة قعطبة الواقعة في محافظة الضالع جنوبي البلاد، من قبضة جماعة الحوثي، وفق ما أعلنته قوات الحزام الأمني، في بيان لها.

وقال البيان إن "القوات المشتركة (قوات من الحزام الأمني والمنطقة العسكرية الرابعة عدن والمقاومة الشعبية) تمكنت اليوم من تحرير مدينة قعطبة من مليشيات الحوثي؛ إذ فرضت سيطرتها الكاملة على المدينة".

وأوضح أن "قوات الجيش شنت هجوماً شاملاً وكبيراً من بعد صلاة فجر الجمعة من 3 محاور هي جبهة حجر، وقعطبة، ومريس، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة لدحر مليشيات الحوثي من المدينة ومحيطها، تحت مسمى معركة قطع النفس".

وحسب المصدر ذاته، أسفر الهجوم عن اقتحام مدينة قعطبة وفرض سيطرة كاملة عليها، من قبل قوات الجيش الحكومي، فيما أشار البيان إلى سقوط عشرات القتلى خلال الهجوم في صفوف الحوثيين، وفرار آخرين وفتح طريق مريس، الذي قطعه الحوثيون قبل حوالي 3 أسابيع.

يشار إلى أن الحوثيين كانوا قد استعادوا السيطرة على مدينتي قعطبة، وبعض القرى المجاورة لها قبل شهر رمضان الجاري، قبل أن تتمكن قوات الجيش اليوم من تحريرها.