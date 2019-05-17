سياسة
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الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا يمكنها استهداف السفن الأمريكية في الخليج
أكّد مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني أن صواريخ بلاده تستطيع بسهولة استهداف السفن الأمريكية الموجودة في الخليج. وتأتي التصريحات في ظل توتر متنامٍ بين طهران وواشنطن.
الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا يمكنها استهداف السفن الأمريكية في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يقول إن الصواريخ التي لديه يمكنها بسهولة الوصول إلى السفن الأمريكية الموجودة في الخليج / AP
17 مايو 2019

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار، الجمعة، إنّ صواريخ بلاده قادرة بسهولة على الوصول إلى السفن الأمريكية الحربية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات جوكار في خضم توتر متنامٍ بين طهران وواشنطن دفع الأخيرة إلى إرسال حاملة طائرات إلى الخليج، رداً على ما أسمته "مؤامرات متعددة" صادرة عن إيران.

وأضاف جوكار "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج".

وأوضح أن "الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين 1250 وألفي كيلومتر قادرة على استهداف أية نقطة داخل المنطقة (الشرق الأوسط)".

وكانت استخبارات الولايات المتحدة أشارت إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج؛ ما يثير مخاوف من استهدافها القوات الأمريكية وأصولها أو قوات حلفائها، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قِبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وأجرت مقاتلات أمريكية، الإثنين، "طلعات ردع" فوق الخليج العربي موجهة ضد إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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