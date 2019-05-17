سياسة
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تركيا ترحب بخفض رسوم الصلب إلى أمريكا وتتطلع إلى مزيد من الخطوات
رحبت وزيرة التجارة التركية بإعلان الولايات المتحدة خفض رسوم الصلب التركي، في وقت انتقدت قرار واشنطن إخراج تركيا من "نظام الأفضليات المعمم".
تركيا ترحب بخفض رسوم الصلب إلى أمريكا وتتطلع إلى مزيد من الخطوات
وزيرة التجارة التركية انتقد إخراج تركيا من نظام الأفضيلات في التجارة مع الولايات المتحدة / AA
17 مايو 2019

وصفت وزيرة التجارة التركية، روخسار بكجان، خفض الولايات المتحدة رسوم الصلب التركي بالتطور الإيجابي، وأعربت عن تطلع أنقرة لإزالة جميع العقبات الموجودة أمام التجارة بين البلدين، خصوصاً بعد قرار واشنطن، إخراج تركيا من "نظام الأفضليات المعمم".

وأوضحت في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن "تركيا تؤيد نظاماً عادلاً ومستداماً يستند إلى المبادئ، في التجارة العالمية".

وأكدت أن خفض الولايات المتحدة، الرسوم على واردتها من الصلب التركي، من 50 إلى 25%، "تطور إيجابي". وأضافت "نتطلع إلى إزالة كافة العقبات الموجودة أمام التجارة بين البلدين".

وشددت بكجان في الوقت نفسه، على أن قرار واشنطن، إخراج تركيا من "نظام الأفضليات المعمم"، يتعارض مع الهدف الذي حددته حكومتا البلدين، المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.

ولفتت إلى أن العراقيل الموضوعة أمام الشركات التركية، تؤثر على نظيراتها الأمريكية أيضاً. وتابعت "سنواصل بكل تصميم جهودنا لزيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25%.

وقال ترمب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركي تراجعت بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 10 أغسطس/ آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50%، والألومنيوم إلى 20%. وبعد أيام، أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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