سياسة
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توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط إلى مواصلة الصعود
تَواصل الصعود في أسعار النفط، في تعاملات الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، بسبب تزايد التوترات في الشرق الأوسط، ما يؤجج المخاوف من تعطُّل الإمدادات.
توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط إلى مواصلة الصعود
 أسعار النفط واصلت الصعود في تعاملات الجمعة لليوم الرابع على التوالي / AP
17 مايو 2019

واصلت أسعار النفط الصعود، في تعاملات الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، بسبب تزايد التوترات في الشرق الأوسط، ما يؤجج المخاوف من تعطل الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.23%، أو 17 سنتاً إلى 72.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:31 بتوقيت غرينتش.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.32% أو 20 سنتاً إلى 63.07 دولاراً للبرميل.

والثلاثاء الماضي، قالت السعودية إن طائرات مسيّرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط، لكن الإمدادات لم تتوقف. وأعلن الحوثيون المسؤولية عن الهجمات.

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية (لأوبك+) المقرر في جدة السعودية 19 مايو/أيار الجاري، لبحث تقييم اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً على مدار 6 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

ويضم تحالف (أوبك+) الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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