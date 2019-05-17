سياسة
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وزير الدفاع التركي: نحترم حدود دول الجوار لا سيما العراق وسوريا
أوضح وزير الدفاع التركي، الخميس، أن أنقرة تحترم حدود البلدان المجاورة، وفي مقدمتهم العراق وسوريا. وأكد خلوصي أقار أن القوات المسلحة التركية "ستواصل أداء مهمتها على أكمل وجه شمالي كل من العراق وسوريا، طالما استمر وجود البؤر الإرهابية هناك".
وزير الدفاع التركي: نحترم حدود دول الجوار لا سيما العراق وسوريا
أقار شدد على أن الجيش التركي سوف يواصل مكافحة الإرهاب / AA
17 مايو 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إن أنقرة تحترم حدود البلدان المجاورة، وفي مقدمتهم العراق وسوريا، وستواصل القيام بواجبها حيال محاربة بؤر الإرهاب.

وأضاف أقار في كلمة له أمام مصابي الجيش التركي وعائلاتهم في أنقرة، الخميس، أن القوات المسلحة التركية منوط بها أيضاً، واجب حماية الأمة وضمان سلامة المواطنين

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية "ستواصل أداء مهمتها على أكمل وجه شمالي كل من العراق وسوريا، طالما استمر وجود البؤر الإرهابية هناك".

وشدد على أن "شهداء القوات المسلحة التركية وجرحاها يشكلون مصدر إلهام يُجذّر مشاعر الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وأن تضحياتهم ستبقى مشاعل نورٍ على درب البطولة".

ولفت إلى أن القوات المسلحة "تخوض نضالاً حامي الوطيس مع جميع المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج"، كذلك فإنها تحمي مصالح الوطن براً وبحراً وجواً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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