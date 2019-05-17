سياسة
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التحالف في اليمن يحقق في احتمالية سقوط مدنيين في قصف بصنعاء
أعلنت قوات التحالف في اليمن أنها تحقق في احتمالية سقوط مدنيين، أثناء استهداف الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بصنعاء للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.
التحالف في اليمن يحقق في احتمالية سقوط مدنيين في قصف بصنعاء
منظمات حقوقية قالت إن 4 قتلى و48 جريحاً سقطوا جراء غارات التحالف على صنعاء / Reuters
17 مايو 2019

قالت قوات التحالف في اليمن، الخميس، إنها تحقق في احتمالية سقوط مدنيين، أثناء استهداف الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بصنعاء للفريق المشترك لتقييم الحوادث؛ للنظر في احتمالية وجود حادث عرَضي.

ولفت المالكي إلى أن "قيادة التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة، الخميس، وما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية خسائر بالمدنيين أثناء استهداف قدرات الحوثيين بصنعاء".

وأضاف أنه "أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث، للفريق المشترك، لتقييم الحوادث للنظر فيها، وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وشدد المالكي على تطبيق التحالف "أعلى معايير الاستهداف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كل الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".

وشن طيران التحالف بقيادة السعودية في اليمن، غارات جوية مكثفة، صباح الخميس، على أماكن عدة في صنعاء، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق، الخميس، قال يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، إن 4 قتلى من المدنيين سقطوا وجُرح 52 آخرون جراء غارات جوية للتحالف استهدفت عمارات سكنية وسط صنعاء.

كما أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية في اليمن عبر تويتر، إلى أن 4 قتلى و48 جريحاً سقطوا، الخميس، بغارات جوية للتحالف السعودي الإماراتي في صنعاء.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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