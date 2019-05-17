سياسة
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ترمب يتراجع ويقرر خفض رسوم الصُلب التركي من 50% إلى 25%
قرر الرئيس الأمريكي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50% إلى 25%. وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 10 أغسطس/آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصُلب التركي إلى 50%.
ترمب يتراجع ويقرر خفض رسوم الصُلب التركي من 50% إلى 25%
ترمب قال إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصُلب التركي تراجعت بنسبة 48% ولذلك تم خفض الرسوم الجمركية / AFP
17 مايو 2019

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصُلب التركي من 50% إلى 25%.

جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض الأمريكي، الجمعة. وقال ترمب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصُلب التركي تراجعت بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي.

وأشار إلى تراجع إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصُلب التركي أيضاً بنسبة 12%.

وبيّن أنه لأجل ذلك تم خفض الرسوم الجمركية المفروضة من 50% إلى 25%.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 10 أغسطس/آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50%، والألومنيوم إلى 20%.

وبعد أيام من ذلك، أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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