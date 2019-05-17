سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 17 مايو/أيار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 مايو/أيار 2019
ترمب رداً عن سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تتجه إلى حرب مع إيران "آمل ألا نكون كذلك" / Reuters
17 مايو 2019

أهم الأحداث:

ترمب يأمل ألا تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، وجاوش أوغلو يقول إن تركيا لا تريد عقبات سياسية أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

الجديد على TRT عربي:

هل يتحول العراق من ورقة ضغط إلى أرض للمواجهة بين طهران وواشنطن؟

تنازل من المدنيين.. قوى المعارضة السودانية تستجيب للعسكري وتزيل المتاريس

شاهد!

ترمب يحظر التزوُّد بمعدات أجنبية وهواوي المتضرر الأكبر

ترمب: آمل ألا نكون متجهين إلى حرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران. [رويترز]

ونقلت قناة سي سبان الأمريكية عن ترمب قوله، رداً عن سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تتجه إلى حرب مع إيران "آمل ألا نكون كذلك". [الأناضول]

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مؤخراً، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة طائرات، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. [الأناضول]

جاوش أوغلو: لا نريد عقبات سياسية أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارحية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده مستعدة لتلبية المعايير الفنية إن كان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مسألة فنية، وأكد أن بلاده لا تريد أي عقبات سياسية أمام عملية انضمامها. [TRT عربي]

وأضاف جاوش أوغلو على هامش زيارة إلى لاتفيا أنه بحث مع وزير الخارجية اللاتفي إدغار رينكفيكس، العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب قضايا لها علاقة بالاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، بخاصة الوضع في سوريا. [TRT عربي]

بدوره، أكد رينكفيكس ضرورة تفعيل سياسة التوسعة في الاتحاد الأوروبي، قائلاً "أظهرت سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي طوال هذه السنوات، وبخاصة تجربتنا، أن هذه السياسة ساهمت في استقرار القارة وتوسعها".

وشدّد على "وجوب أن تكون سياسية التوسع قائمة على الجدارة، وأن على الدول التي تلبي المعايير أن تصبح عضواً بالاتحاد". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us