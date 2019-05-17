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ترمب يأمل ألا تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، وجاوش أوغلو يقول إن تركيا لا تريد عقبات سياسية أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

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ترمب: آمل ألا نكون متجهين إلى حرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران. [رويترز]

ونقلت قناة سي سبان الأمريكية عن ترمب قوله، رداً عن سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تتجه إلى حرب مع إيران "آمل ألا نكون كذلك". [الأناضول]

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مؤخراً، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة طائرات، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. [الأناضول]

جاوش أوغلو: لا نريد عقبات سياسية أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارحية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده مستعدة لتلبية المعايير الفنية إن كان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مسألة فنية، وأكد أن بلاده لا تريد أي عقبات سياسية أمام عملية انضمامها. [TRT عربي]

وأضاف جاوش أوغلو على هامش زيارة إلى لاتفيا أنه بحث مع وزير الخارجية اللاتفي إدغار رينكفيكس، العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب قضايا لها علاقة بالاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، بخاصة الوضع في سوريا. [TRT عربي]

بدوره، أكد رينكفيكس ضرورة تفعيل سياسة التوسعة في الاتحاد الأوروبي، قائلاً "أظهرت سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي طوال هذه السنوات، وبخاصة تجربتنا، أن هذه السياسة ساهمت في استقرار القارة وتوسعها".

وشدّد على "وجوب أن تكون سياسية التوسع قائمة على الجدارة، وأن على الدول التي تلبي المعايير أن تصبح عضواً بالاتحاد". [الأناضول]