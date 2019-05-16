سياسة
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رئيسة الوزراء البريطانية توافق على تحديد جدول زمني لرحيلها
وافقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، على تحديد جدول زمني لرحيلها من منصبها في أوائل يونيو/حزيران المقبل. يأتي ذلك عقب أحدث محاولة لطرح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي على البرلمان.
رئيسة الوزراء البريطانية توافق على تحديد جدول زمني لرحيلها
وعدت ماي بالتنحي بعد موافقة النواب على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي / Reuters
16 مايو 2019

قال رئيس لجنة حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، الخميس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ستحدد جدولاً زمنياً لرحيلها عن منصبها في أوائل يونيو/حزيران المقبل، بعد أحدث محاولة لطرح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، على البرلمان للمصادقة عليه.

ووعدت ماي بالتنحي بعد موافقة النواب على اتفاق الانسحاب من التكتل، لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من كثيرين من حزبها لتحديد موعد واضح لاستقالتها، حتى في حالة رفض البرلمان للاتفاق للمرة الرابعة.

وقالت الحكومة إن النواب سيناقشون ويصوتون على التشريع المطلوب لتفعيل اتفاق الخروج، في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يونيو/حزيران.

وقال البرلماني عن حزب المحافظين غراهام برادي، في بيان، بعد اجتماع عقده مع ماي "اتفقنا أننا سنلتقي بعد القراءة الثانية للتشريع، للاتفاق على جدول زمني لانتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين".

ونجت ماي من اقتراع حول حجب الثقة منها في ديسمبر/كانون الأول، ووفقاً لقواعد الحزب الحالية لا يمكن إعادة الكرة قبل مرور عام. ويسعى البعض في اللجنة لتغيير تلك القواعد لمحاولة إجبارها على التنحي في موعد قبل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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