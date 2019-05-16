سياسة
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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترمب لا تملك تفويضاً لشن حرب على إيران
يرتقب أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إفادة بشأن إيران في جلسة مغلقة لكبار النواب. في ذات الصدد، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن إدارة ترمب لا تملك تفويضاً من الكونغرس لشن حرب على إيران.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترمب لا تملك تفويضاً لشن حرب على إيران
بيلوسي: الإدارة ستقدم إفادة في جلسة مغلقة لكبار النواب / Reuters
16 مايو 2019

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تملك تفويضاً من الكونغرس لشن حرب على إيران، وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت بيلوسي للصحفيين إن الإدارة ستقدم إفادة في جلسة مغلقة لكبار النواب، الذين يطلق عليهم مجموعة الثماني، بشأن إيران، في وقت لاحق الخميس.

وكان أعضاء في الكونغرس بينهم بعض الجمهوريين اشتكوا، الأربعاء، من أن إدارة ترمب لا تطلعهم على ما يكفي من المعلومات، في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات مع إيران.

وأصبحت العلاقات بين واشنطن وطهران مشحونة بصورة أكبر، في أعقاب قرار اتخذه ترمب الشهر الماضي، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيراني، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، رداً على ما يصفها بتهديدات إيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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