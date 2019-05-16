سياسة
2 دقيقة قراءة
بريطانيا ترفع المستوى الأمني لقواتها في العراق بسبب إيران
قالت وسائل إعلام محلية إن بريطانيا رفعت مستوى التهديد الأمني لقواتها وموظفيها الدبلوماسيين في العراق، بسبب "الخطر الأمني المتزايد من إيران"، لتلحق بذلك عدداً من الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات من بينها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا.
بريطانيا ترفع المستوى الأمني لقواتها في العراق بسبب إيران
بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني لقواتها الموجودة في العراق / Getty Images
16 مايو 2019

رفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني لقواتها وموظفيها الدبلوماسيين في العراق، بسبب "الخطر الأمني المتزايد من إيران"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن لندن "رفعت أيضاً مستوى التهديد الأمني لقواتها وموظفيها وأسرهم في السعودية والكويت وقطر".

وعلقت السلطات الهولندية، الأربعاء، عمل بعثتها التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية في العراق، بسبب "تهديد أمني".

وسبق ذلك، إعلان ألمانيا تعليقها تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة (قوات إقليم شمالي العراق) بسبب تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، وهو ما نفته بغداد، وقالت إن برلين سحبت فقط بعض الموظفين الذين لا داعي لوجودهم.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، أنها تعرضت لتهديدات متزايدة، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى دعوة الموظفين "غير الأساسيين" في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل لمغادرة العراق.

وحذّرت سفارة واشنطن لدى بغداد، الأحد، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق، وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك لليقظة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان، في بيان الثلاثاء، إن بعثة بلاده "في حالة تأهّب قصوى الآن، ونواصل المراقبة من كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us