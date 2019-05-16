قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده لا تريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومستعدة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية.

وأتى تصريح جاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي إدغار رينكفيكس، على هامش زيارة رسمية يجريها الخميس إلى لاتفيا.

وأضاف جاوش أوغلو أنه بحث مع رينكفيكس العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب قضايا لها علاقة بالاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، بخاصة الوضع في سوريا.

وأوضح أن تركيا ولاتفيا باعتبارهما عضوين في مجلس أوروبا، ستعملان على تقديم المساهمة للقيم الأوروبية.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة حالياً مثل معاداة الأجانب، والعنصرية، والتعصب.

وأعرب جاوش أوغلو عن شكره للاتفيا ورينكفيكس، حيال دعمهما عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن تركيا بصدد تفعيل إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وقال جاوش أوغلو إن هناك دولاً في الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة، "لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا".

وردّاً على سؤال حول شراء تركيا منظومة صواريخ S-400 الروسية، قال جاوش أوغلو "إن أنقرة لديها حاجة ملحة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وقد تلقت العرض الأفضل من روسيا في هذا الصدد".

وأكد أن تركيا أرادت شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائها الغربيين، لكنها لم تستطع الحصول عليها منذ 10 أعوام.

وشدد جاوش أوغلو على أن تركيا هي المتحكم بشكل تام في هذه الصواريخ، وذلك حول مزاعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 تشكل خطراً على مقاتلات F-35، وأنظمة الناتو الأخرى.

وبيّن أنه لو كانت ادّعاءات الولايات المتحدة صحيحة، لكانت منظومات S-400 الموجودة في سوريا ومنطقة البلطيق، وصلت منذ فترة طويلة إلى تكنولوجيا مقاتلات F-35.

وتابع جاوش أوغلو "لأن في سوريا منظومات S-400 تخضع لتحكم روسيا بشكل كامل، ومقاتلات F-35 الأمريكية والإسرائيلية تحلق في محيطها منذ فترة طويلة".

وأكد أن هناك أيضاً أنظمة S-400 قرب حدود النرويج، وفي محيطها تحلق مقاتلات F-35 النرويجية، ولو كانت هذه الادعاءت صحيحة لتحققت منذ وقت بعيد.