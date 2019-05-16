قال الجيش المصري إن خمسة جنود وعشرات المسلحين قُتلوا في اشتباكات مسلحة شمال شرقي البلاد.

وأصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعي بياناً، الخميس، قال فيه إن ضابطاً كان من بين قتلى القوات المسلحة الخمسة.

وأضاف الرفاعي أن أربعة من القوات المسلحة أصيبوا، بينما قتل 47 مسلحاً في شمال سيناء ووسطها، بينما لم يحدد البيان تاريخ الاشتباكات.

كما أشار البيان إلى اكتشاف عشرات المخابئ التي يستخدمها مسلحون وكميات كبيرة من الذخيرة والقنابل.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي أواخر 2014.