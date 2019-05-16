سياسة
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الجيش المصري: مقتل 47 مسلحاً و5 عسكريين في سيناء
أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل 47 مسلحاً و5 عسكريين بينهم ضابط، شمال شرقي البلاد. وأصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بياناً قال فيه إن ضابطاً كان من بين قتلى القوات المسلحة الخمسة.
الجيش المصري: مقتل 47 مسلحاً و5 عسكريين في سيناء
الجيش المصري يعلن مقتل 5 جنود في اشتباكات شمال سيناء ووسطها / AA
16 مايو 2019

قال الجيش المصري إن خمسة جنود وعشرات المسلحين قُتلوا في اشتباكات مسلحة شمال شرقي البلاد.

وأصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعي بياناً، الخميس، قال فيه إن ضابطاً كان من بين قتلى القوات المسلحة الخمسة.

وأضاف الرفاعي أن أربعة من القوات المسلحة أصيبوا، بينما قتل 47 مسلحاً في شمال سيناء ووسطها، بينما لم يحدد البيان تاريخ الاشتباكات.

كما أشار البيان إلى اكتشاف عشرات المخابئ التي يستخدمها مسلحون وكميات كبيرة من الذخيرة والقنابل.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي أواخر 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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