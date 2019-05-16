قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إنها لن تشغل أي منصب سياسي بعد انتهاء ولايتها الرابعة، مبددة بذلك التكهنات بتوليها منصباً كبيراً في الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "أنا غير جاهزة لأي منصب سياسي بغض النظر عن مكانه بما في ذلك أوروبا".

والأحد الماضي، أعلنت أنيغريت كرامب-كارينباور، الخليفة المحتملة لميركل أنها لن تسعى لمنصب المستشارة قبل انتهاء مدة حكم ميركل عام 2021.

وخلفت كرامب-كارينباور ميركل في رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما أعلنت ميركل أنها تريد إتمام ولايتها الحالية.

وتتداول الصحف الألمانية منذ أسابيع إمكان مغادرة المستشارة الألمانية منصبها مبكراً كرئيسة للائتلاف الحكومي.

وتشهد ألمانيا استحقاقات انتخابية عديدة، هي الانتخابات الأوروبية خلال الشهر الجاري، وثلاثة انتخابات إقليمية في مقاطعات في شرق ألمانيا، في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عزمها عدم الترشح مجدداً لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، مضيفة أن ولايتها الحالية كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021.