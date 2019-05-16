اتهمت المملكة العربية السعودية، الخميس، إيران بإعطاء الأوامر لجماعة الحوثي اليمنية لمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار.

وقال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران".

وأضاف "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة إن "الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

واتهم الجبير الحوثيين بأنهم "جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مُسيّرة على محطتين لضخ النفط في السعودية.

وقال متحدث في مقطع فيديو نُشر في قناة إعلامية للحوثيين "تأتي هذه العملية النوعية في إطار الرد المشروع على الجرائم المرتكبة في حق أبناء شعبنا العزيز".

وقالت السعودية إن طائرات مُسيّرة مُفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة، فيما وصفته بأنه عمل إرهابي "جبان".

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ أربع سنوات في اليمن، ما أدى إلى أزمة إنسانية وُصفت بأنها الأسوأ في العام، وانتشار الأمراض وارتفاع معدل الفقر ومقتل الآلاف.