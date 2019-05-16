سياسة
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قتلى وجرحى في قصف للتحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية
أكد التحالف الذي تقوده السعوديه أنه شن سلسلة غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي، بينها غارات على مواقع في العاصمة صنعاء. وذكرت جماعة الحوثي أن الغارات المذكورة أدت إلى مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.
قتلى وجرحى في قصف للتحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية
الغارة أدت إلى تدمير منزل سكني، ومقتل 6 أشخاص في صنعاء (مواقع التواصل) 
16 مايو 2019

قالت جماعة الحوثي، الخميس، إن 6 مواطنين لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، جرّاء قصف استهدف أحياءً سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر مراسل TRT عربي أن جماعة الحوثي أشارت إلى أن الغارة استهدفت حياً سكنياً في تقاطع شارعي الرباط والرقاص، وأن من بين القتلى أطفال ونساء.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن شنّ قواته غارات على مواقع لجماعة الحوثي، وأكد أن القوات أغارت على مواقع في العاصمة صنعاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شهود عيان في صنعاء إن موجة من الغارات ضربت أهدافاً في المدينة، صباح الخميس، بما في ذلك منزل سكني. وأشاروا إلى وقوع ضحايا.

وأشار السكان إلى أن الغارات الجوية بدأت في وقت مبكر، إذ قصفت طائرات التحالف مواقع عسكرية للحوثيين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر منزلاً مُدمراً بشكل كلي جرّاء الغارة في صنعاء.

والثلاثاء الماضي، أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مُسيّرة على محطتين لضخ النفط في السعودية.

وقال متحدث في مقطع فيديو نُشر في قناة إعلامية للحوثيين "تأتي هذه العملية النوعية في إطار الرد المشروع على الجرائم المرتكبة في حق أبناء شعبنا العزيز".

وقالت السعودية إن طائرات مُسيّرة مُفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة، فيما وصفته بأنه عمل إرهابي "جبان".

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ أربع سنوات في اليمن، ما أدى إلى أزمة إنسانية وُصفت بأنها الأسوأ في العام، وانتشار الأمراض وارتفاع معدل الفقر ومقتل الآلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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