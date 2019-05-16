سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 16 مايو/أيار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 16 مايو/أيار 2019
خامنئي يقول إنه ليس من الصعب على طهران تخصيب اليورانيوم لمستوى صناعة السلاح النووي
16 مايو 2019

أهم الأحداث:

خامنئي يقول إن يورانيوم السلاح النووي ليس صعباً على إيران، وسقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم.

      الجديد على TRT عربي:

      أنقرة وبغداد.. تعزيز للعلاقات عنوانه المصالح المشتركة

        تقارير تكشف برنامج للحكومة البريطانية يسعى لتغيير سلوكيات المسلمين

        شاهد!

        الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ71

        خامنئي يقول إن يورانيوم السلاح النووي ليس صعباً على إيران

        قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية "ليس صعباً على إيران". [TRT عربي]

        وأضاف خامنئي "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً من هذه الخطوة". [

        TRT عربي

        ]

        وتأتي تصريحات خامنئي وسط تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، واتهامات من الأخيرة بأن إيران تخطط لاستهداف مصالح أمريكية في المنطقة. [الأناضول]

        سقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم

        قُتل شخص وأصيب عدد من المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إطلاق عناصر قوات الدعم السريع النار، في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام، حسب شهود عيان.[TRT عربي]

        وأطلقت لجنة أطباء السودان نداءً عاجلاً إلى الأطباء بالتوجه إلى العيادات الميدانية لمساعدة الجرحى. كما أطلق تجمّع المهنيين السودانيين نداءً للجماهير بالتوجه إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. [TRT عربي]

        وأضاف الشهود لوكالة الأناضول أن عناصر من قوات الدعم السريع التابعة للجيش أطلقت الرصاص على المعتصمين، ما تسبب في وقوع إصابات بينهم. وأوضح الشهود أن إطلاق الرصاص تم في شارع الجمهورية المؤدي إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us