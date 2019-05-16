أهم الأحداث:

خامنئي يقول إن يورانيوم السلاح النووي ليس صعباً على إيران، وسقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم.

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خامنئي يقول إن يورانيوم السلاح النووي ليس صعباً على إيران

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية "ليس صعباً على إيران". [TRT عربي]

وأضاف خامنئي "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً من هذه الخطوة". [

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وتأتي تصريحات خامنئي وسط تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، واتهامات من الأخيرة بأن إيران تخطط لاستهداف مصالح أمريكية في المنطقة. [الأناضول]

سقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم

قُتل شخص وأصيب عدد من المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إطلاق عناصر قوات الدعم السريع النار، في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام، حسب شهود عيان.[TRT عربي]

وأطلقت لجنة أطباء السودان نداءً عاجلاً إلى الأطباء بالتوجه إلى العيادات الميدانية لمساعدة الجرحى. كما أطلق تجمّع المهنيين السودانيين نداءً للجماهير بالتوجه إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. [TRT عربي]

وأضاف الشهود لوكالة الأناضول أن عناصر من قوات الدعم السريع التابعة للجيش أطلقت الرصاص على المعتصمين، ما تسبب في وقوع إصابات بينهم. وأوضح الشهود أن إطلاق الرصاص تم في شارع الجمهورية المؤدي إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش. [الأناضول]