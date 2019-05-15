سياسة
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سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم
قُتل شخص وأصيب عدد من المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إطلاق عناصر قوات الدعم السريع النار، في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام بحسب شهود عيان.
سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم
جرحى بين المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم بعد إطلاق نار من قبل قوات الدعم السريع
15 مايو 2019

أفاد مراسل TRT عربي في الخرطوم، الأربعاء، بسقوط قتيل وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في شارع الجمهورية وسط الخرطوم.

وقال شهود عيان إن قوات حكومية أصابت معتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم، في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام.

وأضاف الشهود لوكالة الأناضول أن عناصر من قوات الدعم السريع التابعة للجيش أطلقت الرصاص على المعتصمين، ما تسبب في وقوع إصابات بينهم. وأوضح الشهود أن إطلاق الرصاص تم في شارع الجمهورية المؤدي إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وأطلقت لجنة أطباء السودان نداء عاجلاً إلى الأطباء بالتوجه إلى العيادات الميدانية لمساعدة الجرحى. كما أطلق تجمع المهنيين السودانيين نداءً للجماهير بالتوجه إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم

وكانت قوات الدعم السريع والشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، الإثنين الماضي، لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري بالسودان، وقامت بإزالة الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة، حسب وكالة رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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