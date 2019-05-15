سياسة
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خامنئي: يورانيوم السلاح النووي ليس صعباً على إيران
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية "ليس صعباً على إيران"، وأضاف “تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً“.
خامنئي: يورانيوم السلاح النووي ليس صعباً على إيران
خامنئي يقول إنه ليس من الصعب على طهران تخصيب اليورانيوم لمستوى صناعة السلاح النووي
15 مايو 2019

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية "ليس صعباً على إيران".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خامنئي، خلال اجتماع مع قيادات إيرانية رفيعة في طهران.

وأضاف "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيراً من هذه الخطوة"، بحسب وكالة “إرنا” المحلية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الثلاثاء، عن مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، القول إن "إيران قادرة لو أرادت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في غضون 3 أو 4 أيام فقط".

يشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتشغيل مفاعل نووي، وفي الوقت نفسه يمكن أن تشكل هذه النسبة النواة الانشطارية لقنبلة ذرية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتأتي تصريحات خامنئي وسط تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، واتهامات من الأخيرة بأن إيران تخطط لاستهداف مصالح أمريكية في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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