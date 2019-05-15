سياسة
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بوتين يتوقع لقاءً مع ترمب على هامش قمة العشرين
بعد نفي الكرملين سابقاً ترتيبات للقاء محتمل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ربما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة العشرين.
بوتين يتوقع لقاءً مع ترمب على هامش قمة العشرين
اللقاء المحتمل سيكون الأول بعد إعلان تقرير مولر حول التورط الروسي في الانتخابات الأمريكية / Reuters
15 مايو 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه ربما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان الشهر المقبل.

وذكر الكرملين، الثلاثاء، أن بوتين لا يمانع من عقد مثل هذا الاجتماع لكنه أضاف أن موسكو لم تتسلم بعدُ طلباً رسمياً من واشنطن بخصوصه.

وأعلن ترمب، الإثنين، أنه قد يلتقي بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيسان في صيف العام 2018 في هلسنكي، ولكن حينها لم تحقق المباحثات نجاحاً.

وكان ترمب ألغى لقاءً مقرراً مع بوتين في نوفمبر/تشرين الثااني الماضي، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، احتجاجاً على حادثة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

ويرى محللون أن هناك فرصة للتقارب بين موسكو وواشنطن بعد إسقاط التهم بالتآمر مع روسيا عن ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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