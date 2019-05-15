نفى سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي، الأربعاء، ما نسبته إليه وسائل إعلام من تصريحات بشأن عزم بلاده شراء منظومة صواريخ S-400 من روسيا.

وقال منصور في فيديو توضيحي "لم أتحدث قط حتى عن وجود مفاوضات حول هذا الموضوع، فضلاً عن صفقة"، وتابع "لا توجد صفقة S-400 حتى نصل لمراحل في قضية المفاوضات، ونحن كسفارة وملحقية عسكرية ليست لدينا أي معلومات أن هناك مفاوضات أو مراحل من مفاوضات بخصوص صفقة S-400".

ونسبت وكالات أنباء روسية، في وقت سابق، تصريحات للسفير العراقي أثناء مؤتمر صحفي بموسكو، الأربعاء، مفادها أن "بغداد قررت شراء منظومة الصواريخ S-400 من روسيا.

يذكر أن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فيكتور بونداريف، قال سابقاً إن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز S-400.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حذرت السلطات العراقية ودولاً أخرى، من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقاً لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات CAATSA.