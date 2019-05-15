سياسة
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سفير العراق في موسكو: لا وجود لصفقة صواريخ S-400 مع روسيا
قال سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي، الأربعاء، إنه لا وجود لصفقة S-400 مع روسياً، نافياً بذلك ما نسبته له وسائل إعلام من تصريحات.
سفير العراق في موسكو: لا وجود لصفقة صواريخ S-400 مع روسيا
منصور هادي: ليست لدينا أي معلومات أن هناك مفاوضات أو مراحل من مفاوضات بخصوص صفقة S-400 / Reuters
15 مايو 2019

نفى سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي، الأربعاء، ما نسبته إليه وسائل إعلام من تصريحات بشأن عزم بلاده شراء منظومة صواريخ S-400 من روسيا.

وقال منصور في فيديو توضيحي "لم أتحدث قط حتى عن وجود مفاوضات حول هذا الموضوع، فضلاً عن صفقة"، وتابع "لا توجد صفقة S-400 حتى نصل لمراحل في قضية المفاوضات، ونحن كسفارة وملحقية عسكرية ليست لدينا أي معلومات أن هناك مفاوضات أو مراحل من مفاوضات بخصوص صفقة S-400".

ونسبت وكالات أنباء روسية، في وقت سابق، تصريحات للسفير العراقي أثناء مؤتمر صحفي بموسكو، الأربعاء، مفادها أن "بغداد قررت شراء منظومة الصواريخ S-400 من روسيا.

يذكر أن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فيكتور بونداريف، قال سابقاً إن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز S-400.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حذرت السلطات العراقية ودولاً أخرى، من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقاً لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات CAATSA.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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