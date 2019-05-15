سياسة
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الجيش الألماني يعلّق تدريب القوات العراقية على خلفية التوتر مع إيران
قال الجيش الألماني إنه علّق حتى إشعار آخر تدريب الجنود العراقيين، وسط التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن عمليات التدريب قد تستأنف خلال الأيام المقبلة وإنه لا يوجد تهديد ملموس في الوقت الحالي.
الجيش الألماني يعلّق تدريب القوات العراقية على خلفية التوتر مع إيران
يوجد في العراق نحو 160 جندياً ألمانياً من بينهم 60 في التاجي شمالي بغداد
15 مايو 2019

أعلن الجيش الألماني، الأربعاء، أنه علّق حتى إشعار آخر تدريب الجنود العراقيين، وسط التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف للصحافيين "لقد أوقف الجيش الألماني تدريبه" للجنود العراقيين، متحدثاً عن "زيادة اليقظة" لدى الجيش الألماني في العراق.

وقال فلوسدورف إن عمليات التدريب قد تستأنف خلال الأيام المقبلة وإنه "لا يوجد تهديد ملموس" في الوقت الحالي.

ويوجد نحو 160 جندياً ألمانياً في العراق من بينهم 60 في منطقة التاجي شمالي بغداد، و100 في أربيل شمالي العراق.

كما أمرت الولايات المتحدة، الأربعاء، موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق، وذلك بعد أن أبدت مخاوفها مراراً إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان إن وزارة الخارجية أمرت بسحب الموظفين من كل من السفارة والقنصلية في أربيل.

وأعاد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، تأكيد مخاوفه من تهديدات وشيكة محتملة من إيران لقواته في العراق، غير أن قائداً بريطانياً كبيراً شكك في ذلك، كما وصفت طهران التصريحات الأمريكية "بالحرب النفسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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