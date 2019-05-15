سياسة
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الاعتداء على السفير البولندي لدى إسرائيل وسط تصاعد التوتر بين البلدين
تعرّض سفير بولندا لدى إسرائيل للبصق عليه، الثلاثاء، حسب الشرطة الإسرائيلية، في الوقت الذي أدانت فيه الحكومة البولندية الواقعة، التي تتزامن مع التوترات بين البلدين.
الاعتداء على السفير البولندي لدى إسرائيل وسط تصاعد التوتر بين البلدين
سفير بولندا لدى إسرائيل تعرّض للبصق عليه وهو يجلس داخل سيارته في تل أبيب / AP
15 مايو 2019

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سفير بولندا لدى إسرائيل تعرّض للبصق عليه، وهو يجلس داخل سيارته في تل أبيب، وأدانت الحكومة البولندية الواقعة التي تتزامن مع التوترات بين البلدين.

وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تغريدة، الأربعاء، "أشعر بالقلق جراء الهجوم العنصري" الذي تعرض له السفير البولندي لدى إسرائيل، مضيفاً "تدين بولندا بشدة هذا التصرف العدواني المرتبط برهاب الأجانب".

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيلياً يبلغ من العمر 65 عاماً اعتُقل بسبب واقعة البصق، الثلاثاء. فيما قال موقع والا نيوز الإسرائيلي إن المشتبه به مثُل أمام المحكمة اليوم، وأُفرج عنه بكفالة. ونُقل عن القاضي قوله إن الهجوم المزعوم على دبلوماسي غربي أمر مخزٍ.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية لوكالة الأنباء الرسمية، إن الوزارة استدعت سفيرة إسرائيل لدى وارسو آنا آزاري بشأن الواقعة.

من جهته، قال عمانوئيل ناحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "الشرطة تحقق في الواقعة. نبدي تعاطفنا الكامل مع السفير وصدمتنا من الهجوم".

وتدهورت العلاقات البولندية الإسرائيلية في الشهور الأخيرة، بسبب اتهامات بأن حكومة وارسو تسامحت مع إحياء تقليد معادٍ للسامية وهو ما تنفيه بولندا.

وقام مئات من أنصار اليمين المتطرف بمسيرة في وارسو، السبت، احتجاجاً على قانون أمريكي جديد بشأن تعويضات عن الممتلكات اليهودية التي صودرت أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، وهي قضية أساسية بشكل متزايد في الحملات الانتخابية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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