سياسة
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إصابة قرابة 50 فلسطينياً في غزة خلال فاعليات ذكرى النكبة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة عدد من المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة بالتزامن مع الذكرى الـ71 للنكبة.
إصابة قرابة 50 فلسطينياً في غزة خلال فاعليات ذكرى النكبة
يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى الـ71 للنكبة ويطالبون بحق العودة / Reuters
15 مايو 2019

أُصيب 47 متظاهراً بجراح مختلفة جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، في بيان إن 47 مواطناً، أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بفعاليات المسيرة، شرقي القطاع، من دون أن توضح طبيعة هذه الإصابات.

وظُهر اليوم الأربعاء، تجمهر آلاف الفلسطينيين، في 5 مناطق قريبة من السياج الحدودي مع إسرائيل، شرقي قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات.

وأشعل المتظاهرون إطارات المركبات المطاطية التالفة قرب السياج الأمني الحدودي، كما رفع المئات منهم الأعلام الفلسطينية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة بفعاليات المسيرة، التي ستنطلق إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية الـ71.

جدير بالذكر أنه منذ نهاية مارس/آذار 2018، تُنظّم مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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