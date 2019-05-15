سياسة
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فلسطين تسلّم "العدل الدولية" لائحة ادعاء ضد واشنطن لنقلها سفارتها إلى القدس
تقدم وزير الخارجية الفلسطيني، الأربعاء، إلى مُسجّل محكمة العدل الدولية في لاهاي، بلائحة الدعوى القضائية التي أعدتها فلسطين، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل الأخيرة سفارتها إلى مدينة القدس.
فلسطين تسلّم "العدل الدولية" لائحة ادعاء ضد واشنطن لنقلها سفارتها إلى القدس
فلسطين قدمت في سبتمبر/أيلول 2018 شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل / Reuters
15 مايو 2019

سلّم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، مُسجّل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها فلسطين، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل الأخيرة سفارتها إلى مدينة القدس.

وقال المالكي في بيان صحفي، إن "تقديم لائحة الادعاء يأتي استمراراً لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ 29 أيلول/سبتمبر 2018 عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي سبتمبر/أيلول 2018 قدّمت فلسطين شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وكانت محكمة العدل حددت السقف الزمني لتسليم المرافعات الخطية بتاريخ 15 مايو/أيار 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المالكي إن "هذا التحرك هو حق قانوني تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها، ضد الإجراءات غير قانونية من الولايات المتحدة، ولحماية مدينة القدس".

وأكد المالكي أن دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت إليه بتاريخ 22 مارس/آذار 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وهو ما أثار رفضاً واستنكاراً فلسطينياً ودولياً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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